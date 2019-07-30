Новая глава Еврокомиссии: Хорватия – образец для подражания в ЕС

Новый президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Хорватию за "потрясающую историю успеха", заявив, что страна служит "образцом для подражания" многим другим странам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Фон дер Ляйен во вторник встретилась с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Бывшая министр обороны Германии, которая 1 ноября займет должность в Брюсселе, также посетила Берлин, Париж и Варшаву и поедет дальше в Испанию и Италию. Хорватия поддержала ее кандидатуру на замену Жана-Клода Юнкера.

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Фон дер Ляйен приветствовала усилия Хорватии по вступлению в еврозону и Шенгенской зоны после вступления в ЕС в 2013 году. Заявка требует единого поддержать в пределах ЕС, и фон дер Ляйен говорит: "Я на вашей стороне, чтобы продвигаться в этом".

Напомним, в начале июля Хорватия официально подала заявку на вступление в еврозону.