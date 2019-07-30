Влада Мадрида затвердила масштабний проєкт оновлення міста на понад 7 млрд євро

Влада Мадрида після 25 років політичних суперечностей змогла одноголосно затвердити масштабний проєкт щодо змін іспанської столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Madrid Nuevo Norte, раніше відомий як Operation Chamartín, являє собою мегапроєкт вартістю 7,3 мільярда євро на півночі столиці, що включає 3,3 мільйона квадратних метрів землі і майже 10 500 нових житлових одиниць, офісних приміщень, службових приміщень і зелених зон.

Прибічники Madrid Nuevo Norte назвали його найбільшим проєктом з відновлення міст в Європі.

План спрямований на те, щоб завести залізничний вокзал Chamartín під землю, усунувши фізичний бар'єр, який він створює між Пласа-де-Кастілья і Авеніда-де-Бургос. Його місце займе великий парк площею 120 тисяч квадратних метрів.

Місто говорить про економічний вплив на майже 18,3 млрд євро, і каже, що буде створено 241,7 тис. нових робочих місць.

Будівельні роботи планується почати в кінці 2020 року, і реалізація всього проєкту займе 24 роки.