Власти Мадрида утвердили масштабный проект обновления города более чем на 7 млрд евро

Власти Мадрида после 25 лет политических противоречий смогли единогласно утвердить масштабный проект по изменениям испанской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Madrid Nuevo Norte, ранее известный как Operation Chamartín, представляет собой мегапроект стоимостью 7,3 миллиарда евро на севере столицы, включая 3,3 миллиона квадратных метров земли и почти 10 500 новых жилых единиц, офисных помещений, служебных помещений и зеленых зон.

Сторонники Madrid Nuevo Norte назвали его крупнейшим проектом по восстановлению городов в Европе.

План направлен на то, чтобы завести железнодорожный вокзал Chamartín под землю, устранив физический барьер, который он создает между Пласа-де-Кастилья и Авенида-де-Бургос. Его место займет большой парк площадью 120 000 квадратных метров.

Город говорит об экономическом влияние на почти 18,3 млрд евро и говорит, что будет создано 241,7 тыс. новых рабочих мест.

Строительные работы планируется начать в конце 2020 года, и реализация всего проекту займет 24 года.