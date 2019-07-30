Номінант Трампа на топ-посаду в Пентагоні заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях

Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду другого за рейтингом військового офіцера США категорично заперечив звинувачення в сексуальних домаганнях на свою адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На сенатському слуханні щодо свого затвердження у вівторок генерал ВПС Джон Хайтен, який у разі задтвердження стане заступником голови Об'єднаного комітету начальників штабів, сказав: "Нічого не було, ніколи".

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Заперечення Хайтена прозвучали після проведення розслідування ВПС США, яке не підтвердило звинувачення проти нього з боку полковника армії, яка раніше перебувала під його командуванням.

Полковник Кетрін Сплетстосер заявила, що Хайтен вчиняв небажані поцілунки, дотики й приставання. Вона сиділа мовчки в залі Сенату, спостерігаючи за свідченнями Хайтена.

Минулого тижня Сенат США затвердив Марка Еспера міністром оборони.

Трамп мав труднощі у пошуках нового очільника Пентагону – кандидати, яких він хотів запропонувати на високий пост, йому відмовляли, а тимчасовий голова міноборони Патрик Шанахан був фігурантом справи про ймовірне домашнє насилля.