Номінант Трампа на топ-посаду в Пентагоні заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях
Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду другого за рейтингом військового офіцера США категорично заперечив звинувачення в сексуальних домаганнях на свою адресу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
На сенатському слуханні щодо свого затвердження у вівторок генерал ВПС Джон Хайтен, який у разі задтвердження стане заступником голови Об'єднаного комітету начальників штабів, сказав: "Нічого не було, ніколи".
Заперечення Хайтена прозвучали після проведення розслідування ВПС США, яке не підтвердило звинувачення проти нього з боку полковника армії, яка раніше перебувала під його командуванням.
Полковник Кетрін Сплетстосер заявила, що Хайтен вчиняв небажані поцілунки, дотики й приставання. Вона сиділа мовчки в залі Сенату, спостерігаючи за свідченнями Хайтена.
Минулого тижня Сенат США затвердив Марка Еспера міністром оборони.
Трамп мав труднощі у пошуках нового очільника Пентагону – кандидати, яких він хотів запропонувати на високий пост, йому відмовляли, а тимчасовий голова міноборони Патрик Шанахан був фігурантом справи про ймовірне домашнє насилля.