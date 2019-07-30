Номинант Трампа на топ-должность в Пентагоне отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Кандидат президента США Дональда Трампа на должность второго по рейтингу военного офицера США категорически отрицает обвинения в сексуальных домогательствах в свой адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На сенатском слушании по своему утверждению во вторник генерал ВВС Джон Хайтен, который в случае утвердження станет заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов, сказал: "Ничего не было, никогда".

Возражения Хайтена прозвучали после проведения расследования ВВС США, которое не подтвердило обвинение против него со стороны полковника армии, которая ранее находилась под его командованием.

Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что Хайтен совершал нежелательные поцелуи, прикосновения и приставания. Она сидела молча в зале Сената, наблюдая за показаниями Хайтена.

На прошлой неделе Сенат США утвердил Марка Эспера министром обороны.

У Трампа были трудности в поисках нового главы Пентагона - кандидаты, которых он хотел предложить на высокий пост, ему отказывали, а временный глава Минобороны Патрик Шанахан был фигурантом дела о возможном домашнем насилии.