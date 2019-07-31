У Польщі підтвердили візит Трампа з нагоди 80-річчя початку Другої світової
Середа, 31 липня 2019, 08:11
Американський президент Дональд Трамп приїде з візитом до Польщі у зв’язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", це підтвердив президентський міністр Войцєх Колярський.
Трамп візьме участь у центральних урочистостях з нагоди роковин початку війни. Він також зустрінеться з президентом Дудою. Деталі про візит будуть відомі згодом.
Це буде другий візит Трампа до Польщі. Він відвідував країну в 2017 році.
Зазначимо, що візит до Варшави на ці заходи також планує президент України Володимир Зеленський.
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