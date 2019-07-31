В Польше подтвердили визит Трампа по случаю 80-летия начала Второй мировой
Среда, 31 июля 2019, 08:11
Американский президент Дональд Трамп приедет с визитом в Польшу в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", это подтвердил президентский министр Войцех Колярський.
Трамп примет участие в центральных торжествах по случаю годовщины начала войны. Он также встретится с президентом Дудой. Детали о визите будут известны позже.
Это будет второй визит Трампа в Польшу. Он посещал страну в 2017 году.
Отметим, что визит в Варшаву в эти дни также планирует президент Украины Владимир Зеленский.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua