Трамп допустив скорочення оборонного бюджету США

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він може розглянути скорочення витрат на оборону в майбутніх бюджетах після нарощування військових видатків протягом першої половини його терміну при владі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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Очікується, що контрольований республіканцями Сенат проголосує цього тижня за підтримуваний Трампом бюджет, який передбачає 738 мільярдів доларів на оборонні витрати. Дефіцит бюджету при цьому досягатиме майже 1 трлн доларів.

"У нас зараз дуже сильні військові. Значно сильніші після останнього бюджету. Тому надалі, в якийсь момент, я зможу скоротити (видатки). Але ми повинні були відновити наші збройні сили", - сказав Трамп в інтерв'ю кабельному каналу C-Span.

Трамп збільшував витрати на оборону в кожному зі його бюджетів з моменту вступу на посаду в 2017 році, звинувачуючи своїх попередників у недостатньому фінансуванні військових.

Трамп додав, що військо зараз дуже близького до "повного відновлення".