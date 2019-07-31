Трамп допустил сокращение оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он может рассмотреть сокращение расходов на оборону в будущих бюджетах после наращивания военных расходов в течение первой половины его срока у власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат проголосует на этой неделе за поддерживаемый Трампом бюджет, который предусматривает 738 млрд долларов на оборонные расходы. Дефицит бюджета при этом будет достигать почти 1 трлн долларов.

"У нас сейчас очень сильные военные. Значительно сильнее после последнего бюджета. Поэтому в дальнейшем, в какой-то момент, я смогу сократить (расходы). Но мы должны были восстановить наши вооруженные силы", - сказал Трамп в интервью кабельному каналу C-Span.

Трамп увеличивал расходы на оборону в каждом из его бюджетов с момента вступления в должность в 2017 году, обвиняя своих предшественников в недостаточном финансировании военных.

Трамп добавил, что армия сейчас очень близко к "полному восстановлению".