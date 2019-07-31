Грузія: курс ларі досяг загрозливого показника

Обмінний курс грузинської валюти ларі досяг показника, який може поставити під загрозу стабільність цін.

Про це заявив Національний банк Грузії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Нацбанк заявив, що 1 серпня продасть $ 40 мільйонів для стабілізації курсу. Він підкреслює, що зараз курс досяг загрозливого показника на тлі шоків, пов'язаних з туризмом і негативними очікуваннями, попри позитивну внутрішню і зовнішню макроекономічну динаміку.

У Нацбанку зазначають: готові до здійснення інтервенцій і в найближчі дні. Якщо тиск на інфляцію, виходячи з обмінного курсу, збережеться, то Національний банк також має намір посилити монетарну політику.

Курс грузинської національної валюти після стрімкого падіння в кінці червня знову пішов на спад і 31 липня досяг рекордно низької позначки у 2,97 ларі за долар.

Як наголошується в заяві, банк вважає за доцільне послідовно використовувати наявні в його розпорядженні інструменти, щоб не відбулася матеріалізація ризиків.

Після червневих протестів у Тбілісі влада РФ, посилаючись на необхідність захисту російських туристів, з 8 липня заборонила прямі польоти в Грузію. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

За оцінкою Нацбанку Грузії, вплив скорочення туристичного потоку з Росії на економіку Грузії складе близько 200-300 мільйонів доларів протягом решти року.

Наприкінці червня Національний банк Грузії відмовився штучно підтримувати курс ларі шляхом продажу іноземної валюти.