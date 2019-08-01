У Каталонії скасували заборону носити бороду для працівників Burger King
Місцева влада Каталонії визнала заборону носити бороду працівникам мережі ресторанів швидкого харчування Burger King такою, що порушує конституційні права персоналу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Заборону Burger King носити бороду, вуса та щетину оскаржила профспілка, заявляючи, що такі правила "підривають гідність працівників".
Регіональна інспекція комітету з праці погодилася з претензією. "В результаті перевірки було встановлено, що певні методи роботи компанії, викладені у внутрішніх правилах, порушують конституційні права працівників, а саме право на власний імідж, право на рівне ставлення і проти сексуальної дискримінації", - дійшли висновків інспектори.
Інспектори підкреслили, що для уникнення порушення конституційних прав працівників можна використовувати інші засоби, наприклад, спеціальні сітки на бороду.
Вони також заявили, що політика компанії, яка наказує чоловікам носити краватки, а жінкам – стрічки, рівносильна сексуальній дискримінації.
Профспілка попросила чиновників втрутитися після того, як гігант швидкого харчування відмовився відступити від своїх суперечливих правил.
У Burger King працює понад 1 260 осіб в 46 ресторанах провінції Барселона.