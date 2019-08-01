В Каталонии отменили запрет носить бороду для работников Burger King

Местные власти Каталонии признали запрет носить бороду работникам сети ресторанов быстрого питания Burger King нарушающим конституционные права персонала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Запрет Burger King носить бороду, усы и щетину обжаловал профсоюз, заявляя, что такие правила "подрывают достоинство работников".

Региональная инспекция комитета по труду согласилась с претензией. "В результате проверки было установлено, что определенные методы работы компании, изложенные во внутренних правилах, нарушают конституционные права работников, а именно право на собственный имидж, право на равное отношение и против сексуальной дискриминации", - пришли к выводу инспекторы.

Инспекторы подчеркнули, что во избежание нарушения конституционных прав работников можно использовать другие средства, например, специальные сетки на бороду.

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Они также заявили, что политика компании, которая предписывает мужчинам носить галстуки, а женщинам - ленты, равносильна сексуальной дискриминации.

Профсоюз попросила чиновников вмешаться после того, как гигант быстрого питания отказался отступить от своих противоречивых правил.

В Burger King работает более 1260 человек в 46 ресторанах провинции Барселона.