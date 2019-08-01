У Нідерландах почала діяти заборона на носіння паранджі
Закон, який забороняє у різних громадських місцях носити одяг, що закриває обличчя, почав діяти в Нідерландах у четвер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Якщо людина відмовляється відкрити обличчя на вимогу закону, їй можуть закрити доступ у громадське місце або ж оштрафувати до 150 євро.
Заборона також поширюється на шоломи або балаклави, які повністю закривають обличчя.
Спроби забезпечити дотримання нового закону вже зустріли несхвалення. Кілька міст, а також лікарні, оператори громадського транспорту і навіть поліція, заявили, що не будуть його дотримуватися.
Франція була першою країною в Європі, яка заборонила носити паранджу майже десять років тому. Комітет ООН в минулому році постановив, що заборона порушує права людини.
З того часу кілька інших країн наслідували приклад Франції. У Данії заборона на паранджу діє протягом року всупереч жорсткій опозиції.