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У Нідерландах почала діяти заборона на носіння паранджі

Четвер, 1 серпня 2019, 11:58

Закон, який забороняє у різних громадських місцях носити одяг, що закриває обличчя, почав діяти в Нідерландах у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Якщо людина відмовляється відкрити обличчя на вимогу закону, їй можуть закрити доступ у громадське місце або ж оштрафувати до 150 євро.

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Заборона також поширюється на шоломи або балаклави, які повністю закривають обличчя.

Спроби забезпечити дотримання нового закону вже зустріли несхвалення. Кілька міст, а також лікарні, оператори громадського транспорту і навіть поліція, заявили, що не будуть його дотримуватися.

Франція була першою країною в Європі, яка заборонила носити паранджу майже десять років тому. Комітет ООН в минулому році постановив, що заборона порушує права людини.

З того часу кілька інших країн наслідували приклад Франції. У Данії заборона на паранджу діє протягом року всупереч жорсткій опозиції.

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