В Нидерландах начал действовать запрет на ношение паранджи

Закон, запрещающий в различных общественных местах носить одежду, закрывающую лицо, начал действовать в Нидерландах в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Если человек отказывается открыть лицо по требованию закона, ему могут закрыть доступ в общественное место или оштрафовать до 150 евро.

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Запрет также распространяется на шлемы или балаклавы, которые полностью закрывают лицо.

Попытки обеспечить соблюдение нового закона уже встретили неодобрение. Несколько городов, а также больницы, операторы общественного транспорта и даже полиция, заявили, что не будут его придерживаться.

Франция была первой страной в Европе, которая запретила носить паранджу почти десять лет назад. Комитет ООН в прошлом году постановил, что запрет нарушает права человека.

С тех пор несколько других стран последовали примеру Франции. В Дании запрет на паранджу действует в течение года вопреки жесткой оппозиции.