В Нидерландах начал действовать запрет на ношение паранджи
Закон, запрещающий в различных общественных местах носить одежду, закрывающую лицо, начал действовать в Нидерландах в четверг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Если человек отказывается открыть лицо по требованию закона, ему могут закрыть доступ в общественное место или оштрафовать до 150 евро.
Запрет также распространяется на шлемы или балаклавы, которые полностью закрывают лицо.
Попытки обеспечить соблюдение нового закона уже встретили неодобрение. Несколько городов, а также больницы, операторы общественного транспорта и даже полиция, заявили, что не будут его придерживаться.
Франция была первой страной в Европе, которая запретила носить паранджу почти десять лет назад. Комитет ООН в прошлом году постановил, что запрет нарушает права человека.
С тех пор несколько других стран последовали примеру Франции. В Дании запрет на паранджу действует в течение года вопреки жесткой оппозиции.