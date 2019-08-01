В Іспанії водіїв-порушників штрафуватимуть за допомогою дронів

Починаючи з 1 серпня, Управління дорожнього руху Іспанії DGT буде використовувати безпілотники для штрафування водіїв, упійманих на порушенні правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Безпілотники в основному будуть використовуватися для обстеження руху на дорогах з високою аварійністю. Вони також будуть присутні в районах, де існує більш високе число уразливих учасників дорожнього руху (пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів).

На додаток до цього безпілотні літальні апарати будуть використовуватися для моніторингу та забезпечення підтримки в операціях і спеціальних заходах, надання допомоги в роботі вертольотів DGT і допомоги у надзвичайних ситуаціях, що вимагають негайних дій.

В даний час DGT має 11 невеликих дронів, три з яких вже сертифіковані іспанським метрологічним центром. Зображення, зроблені з цих трьох, будуть використовуватися для штрафування водіїв з 1 серпня. Інші безпілотники будуть як і раніше використовуватися для регулювання і управління рухом, поки вони не отримають необхідну сертифікацію.

Департамент руху Цивільної гвардії буде повідомлений в той момент, коли безпілотник фіксує порушення правил дорожнього руху, де це можливо, в іншому випадку штраф буде виписаний пізніше. Всі порушення будуть документовані з відповідним зображенням як доказом правопорушення водія.