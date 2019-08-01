В Испании водителей-нарушителей будут штрафовать с помощью беспилотников

Начиная с 1 августа, Управление дорожного движения Испании DGT будет использовать беспилотники для наказания водителей, пойманных на нарушении правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Беспилотники в основном будут использоваться для обследования движения на дорогах с высокой аварийностью. Они также будут присутствовать в районах, где существует более высокое число уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов).

В дополнение к этому беспилотные летательные аппараты будут использоваться для мониторинга и обеспечения поддержки в операциях и специальных мероприятиях, оказание помощи в работе вертолетов DGT и помощи в чрезвычайных ситуациях, требующих немедленных действий.

В настоящее время DGT имеет 11 небольших беспилотников, три из которых уже сертифицированы испанским метрологическим центром. Изображения, сделанные из этих трех, будут использоваться для наказания водителей с 1 августа. Другие беспилотники будут по-прежнему использоваться для регулирования и управления движением, пока они не получат необходимую сертификацию.

Департамент движения Гражданской гвардии будет уведомлен в тот момент, когда беспилотник фиксирует нарушение правил дорожного движения, где это возможно, в противном случае штраф будет выписан позже. Все нарушения будут документированы с соответствующим изображением как доказательством правонарушения водителя.