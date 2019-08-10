Сильный вихрь застал врасплох жителей и туристов в Амстердаме

В Амстердаме в пятницу вечером прошел сильный вихрь, который застал врасплох жителей и гостей города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Очевидцы публиковали в соцсетях видеоролики с юго-западной части Амстердама, на которых видно, как небо становится темным и в воздухе образуется мощный вихрь.

Estàs començant a sopar al port d' #Amsterdam i el que menys t'esperes és trobar-te amb un #Tornado ! #extremeweather

©️Carles Roca pic.twitter.com/yIGUvfaKFX — oscar (@nepotes) August 9, 2019

Пока не ясно, была ли скорость ветра достаточно большой, чтобы классифицировать вихрь как торнадо (минимальная скорость торнадо - 105 километров в час по шкале Фудзита).

О повреждениях и пострадавших сообщений нет.

Как сообщалось, юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.