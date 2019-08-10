Сильный вихрь застал врасплох жителей и туристов в Амстердаме
В Амстердаме в пятницу вечером прошел сильный вихрь, который застал врасплох жителей и гостей города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.
Очевидцы публиковали в соцсетях видеоролики с юго-западной части Амстердама, на которых видно, как небо становится темным и в воздухе образуется мощный вихрь.
Amsterdam. Strong wind. Horrible! pic.twitter.com/RwXzs3PPD6— 다유아빠 종철 (@rodman8099) August 9, 2019
Estàs començant a sopar al port d' #Amsterdam i el que menys t'esperes és trobar-te amb un #Tornado ! #extremeweather— oscar (@nepotes) August 9, 2019
©️Carles Roca pic.twitter.com/yIGUvfaKFX
Пока не ясно, была ли скорость ветра достаточно большой, чтобы классифицировать вихрь как торнадо (минимальная скорость торнадо - 105 километров в час по шкале Фудзита).
Windhoos boven CS Amsterdam vanavond even na 9 uur. Credits aan Reinoud Nijhuis @Weerplaza @weeronline @RTL4 @GerritHiemstra @KNMI #windhoos #amsterdam pic.twitter.com/DnMglMRvqh— Ineke (@Ineke_H) August 9, 2019
О повреждениях и пострадавших сообщений нет.
Как сообщалось, юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.