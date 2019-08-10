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Сильный вихрь застал врасплох жителей и туристов в Амстердаме






Сильный вихрь застал врасплох жителей и туристов в Амстердаме

Суббота, 10 августа 2019, 11:13

В Амстердаме в пятницу вечером прошел сильный вихрь, который застал врасплох жителей и гостей города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Очевидцы публиковали в соцсетях видеоролики с юго-западной части Амстердама, на которых видно, как небо становится темным и в воздухе образуется мощный вихрь.

О повреждениях и пострадавших сообщений нет.

Как сообщалось, юго-запад Люксембурга сильно пострадал в результате торнадо вечером в пятницу.

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