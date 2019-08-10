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Торнадо в Люксембурзі: півтори сотні пошкоджених будинків, 14 постраждалих

Субота, 10 серпня 2019, 10:44

Південний захід Люксембурга сильно постраждав у результаті торнадо ввечері в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.lu.

Торнадо пройшовся муніципалітетами Башараж та Петанж та прилеглими районами на кордоні з Францією та Бельгією. З 17:00 до 21:00 у регіоні оголосили штормове попередження. Аварійні служби отримали понад 1000 дзвінків у цей період.

Рідкісний торнадо зривав дахи з будинків, виривав дерева з корінням і трощив автомобілі та дорожні знаки. Він рухався зі швидкістю 128 кілометрів на годину та спустошував усе на шляху завдовжки 6 кілометрів.

Спершу повідомлялось, що семеро осіб отримали поранення, всі вони перебували у великому супермаркеті в комуні Башараж. Увечері уряд підтвердив, що їх кількість зросла до 14, двоє отримали серйозні травми.

Близько 100 будинків в комуні Башараж пошкоджені, з них у 25-30 будинків були повністю зірвані дахи. Близько 60 будинків у місті Петанж теж пошкоджені.

 
 

Прем'єр-міністр Ксав'є Бетель повідомив в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку.

Прогноз на суботу передбачає сильні вітри, жителів попросили не залишатися поблизу районів, які сильно постраждали від торнадо.

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Люксембург стихійні лиха
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