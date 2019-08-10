Торнадо в Люксембурзі: півтори сотні пошкоджених будинків, 14 постраждалих

Південний захід Люксембурга сильно постраждав у результаті торнадо ввечері в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.lu.

Торнадо пройшовся муніципалітетами Башараж та Петанж та прилеглими районами на кордоні з Францією та Бельгією. З 17:00 до 21:00 у регіоні оголосили штормове попередження. Аварійні служби отримали понад 1000 дзвінків у цей період.

Рідкісний торнадо зривав дахи з будинків, виривав дерева з корінням і трощив автомобілі та дорожні знаки. Він рухався зі швидкістю 128 кілометрів на годину та спустошував усе на шляху завдовжки 6 кілометрів.

Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) August 9, 2019

Спершу повідомлялось, що семеро осіб отримали поранення, всі вони перебували у великому супермаркеті в комуні Башараж. Увечері уряд підтвердив, що їх кількість зросла до 14, двоє отримали серйозні травми.

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) August 9, 2019

Близько 100 будинків в комуні Башараж пошкоджені, з них у 25-30 будинків були повністю зірвані дахи. Близько 60 будинків у місті Петанж теж пошкоджені.

Прем'єр-міністр Ксав'є Бетель повідомив в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку.

Прогноз на суботу передбачає сильні вітри, жителів попросили не залишатися поблизу районів, які сильно постраждали від торнадо.