Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Німеччині вибухом знесли вежу на АЕС

У Польщі на будівництві газопроводу загинув громадянин України

Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї

Сильний вихор збентежив жителів і туристів в Амстердамі






Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї

Субота, 10 серпня 2019, 12:38

Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це 9 серпня повідомили у пресслужбі РНБО, пише "Європейська правда".

Головне завдання спільного підприємства — об‘єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій, зазначається у повідомленні.

Читайте також
Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділової співпраці

Як стверджується, це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці — синергії оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України.

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

В РНБО очікують, що створення спільного підприємства дозволить підвищити обороноздатність України та Туреччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua