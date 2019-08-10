Украина и Турция создали предприятие по производству высокоточного оружия

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе СНБО, пишет "Европейская правда".

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий, отмечается в сообщении.

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Как утверждается, это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетании передовых разработок Турции и Украины.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

В СНБО ожидают, что создание совместного предприятия позволит повысить обороноспособность Украины и Турции.