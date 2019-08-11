Стрілянина поблизу Осло: в будинку нападника знайшли тіло жінки

У помешканні чоловіка, який влаштував стрілянину у мечеті поблизу норвезької столиці, знайшли тіло молодої жінки.

Про це повідомляє" Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

"Ми вважаємо її смерть підозрілою і розслідуємо як імовірне вбивство" - повідомили в поліції.

Правоохоронці підтвердили, що між загиблою і чоловіком,я кий влаштував стрілянину в мечеті, був родинний зв’язок.

Поліція знайшла тіло жінки одразу після того як потрапила в помешкання стрільця після того як його самого взяли під варту.

Йому висунули звинувачення у вбивстві.

Як повідомлялося, озброєний кількома видами зброї чоловік відкрив вогонь у мечеті недалеко від норвезької столиці Осло, поранивши одну людину, перш ніж його здолав літній прихожанин.

За даними поліції, напад може мати зв’язок з стріляниною в мечеті в Новій Зеландії – норвезький стрілець перед нападом виходив у соцмережі, зробивши пост з вихвалянням новозеландського нападника. Свій пост він завершив словами "Вальгалла чекає".