Стрельба близ Осло: в доме нападавшего нашли тело женщины

В квартире мужчины, который устроил стрельбу в мечети близ норвежской столицы, нашли тело молодой женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

"Мы считаем ее смерть подозрительной и расследуем как вероятное убийство", - сообщили в полиции.

Правоохранители подтвердили, что между погибшей и мужчиной, устроившим стрельбу в мечети, была родственная связь.

Полиция нашла тело женщины сразу после того как попала в квартиру стрелка после того как его самого взяли под стражу.

Ему предъявили обвинения в убийстве.

Как сообщалось, вооруженный несколькими видами оружия мужчина открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы Осло, ранив одного человека, прежде чем его одолел пожилой прихожанин.

По данным полиции, нападение может иметь связь со стрельбой в мечети в Новой Зеландии – норвежский стрелок перед нападением выходил в соцсети, сделав пост с восхвалением новозеландского нападающего. Свой пост он завершил словами "Вальгалла ждет".