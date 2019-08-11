Невідомий влаштував стрілянину в мечеті поблизу Осло, один поранений

Озброєний кількома видами зброї чоловік відкрив вогонь у мечеті недалеко від норвезької столиці Осло, поранивши одну людину, перш ніж його здолав літній прихожанин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Глава мечеті описав нападника як молодого білого чоловіка, одягненого в чорне, і сказав, що на ньому був шолом і куленепробивний жилет.

Поліцію повідомили про стрілянину в ісламському центрі Аль-Нур в передмісті Осло Беруме незабаром після 16.00.

Поліція спочатку повідомила, що в результаті стрілянини загинула людина, однак пізніше уточнила, що загиблих не було, одна особа отримала незначні поранення.

Правоохоронці затримали нападника, якого до того здолав 75-річний прихожанин мечеті.

Підозрюваний був відомий поліції до інциденту, але не може бути описаний як особа з "кримінальним минулим".

За даними поліції, напад може мати зв’язок з стріляниною в мечеті в Новій Зеландії – норвезький стрілець перед нападом виходив у соцмережі, зробивши пост з вихвалянням новозеландського нападника. Свій пост він завершив словами "Вальгалла чекає".