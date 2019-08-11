В Іспанії автомобіль врізався у терасу бару, 10 постраждалих
В іспанській Жироні водій втратив контроль над автомобілем і той врізався у терасу бару.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Інцидент стався близько 23.30 у суботу. За словами очевидців, один з автомобілів намагався обігнати інший, однак 18-річний водій, який отримав права два тижні тому, не впорався з кермуванням і врізався в переповнену відвідувачами терасу бару.
Зазначається, що у другому автомобілі була жінка, що везла хвору доньку до лікарні.
В результаті зіткнення постраждали десять людей. У дев’ятьох з них ушкодження незначні, і вже зранку у неділю їх відпустили додому. Водночас стан 4-річної травмованої дівчинки важкий.
Водій, в крові якого алкоголю не виявили, також був поранений, однак після надання медичної допомоги його відпустили.