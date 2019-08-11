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В Испании автомобиль врезался в террасу бара, 10 пострадавших

Воскресенье, 11 августа 2019, 14:25

В испанской Жироне водитель потерял контроль над автомобилем и тот врезался в террасу бара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Инцидент произошел около 23.30 в субботу. По словам очевидцев, один из автомобилей пытался обогнать другой, однако 18-летний водитель, который получил права две недели назад, не справился с управлением и врезался в переполненную посетителями террасу бара.

Отмечается, что во втором автомобиле была женщина, везшая больную дочь в больницу.

В результате столкновения пострадали десять человек. В девяти из них повреждения незначительные, и уже утром в воскресенье их отпустили домой. В то же время состояние 4-летней травмированной девочки тяжелое.

Водитель, в крови которого алкоголя не обнаружили, также был ранен, однако после оказания медицинской помощи его отпустили.

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