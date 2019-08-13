Кремль: Путін і Макрон обговорять Україну й "нормандський формат"

Президент РФ Владімір Путін 19 серпня відвідає Францію з одноденним робочим візитом і обговорить із французьким колегою Еммануелем Макроном двосторонні відносини та ключові міжнародні питання, зокрема Україну.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, 19 серпня готується робочий візит президента до Франції. Теми очевидні - це, зрозуміло, двостороння російсько-французька співпраця, яка має досить насичений економічний зміст, це і міжнародні проблеми", - сказав Пєсков.



"Це, звісно ж, Україна і перспективи продовження роботи в "нормандському форматі", - додав прессекретар президента РФ.



Пєсков наголосив, що "Путін і Макрон традиційно використовують свої зустрічі для детального обміну думками та "звірення годинників" із міжнародних справ".

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Він також позитивно оцінив факт недавнього телефонного дзвінка президента України президенту РФ, відзначивши налаштованість російського керівництва на діалог.



"Саме по собі спілкування глав держав, цей факт можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини", - сказав Пєсков.



Водночас Пєсков зазначив: "Путін - дуже прагматичний співрозмовник, і для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, які досягалися раніше і під час кожної розмови".

Макрон прийме Путіна у французькому форті Брегансон, який з 1968 року є літньою резиденцією президентів Франції. Відзначимо, що 24-26 серпня Франція прийме саміт лідерів "Великої сімки".

Раніше Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського" переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Владіміра Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

6 серпня російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення, не сумісні з життям.