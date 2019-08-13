Кремль: Путин и Макрон обсудят Украину и "нормандский формат"

Президент РФ Владимир Путин 19 августа посетит Францию ​​с однодневным рабочим визитом и обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, в частности Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Могу подтвердить, 19 августа готовится рабочий визит президента во Францию. Темы очевидны - это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это и международные проблемы", - сказал Песков.

"Это, конечно же, Украина и перспективы продолжения работы в "нормандском формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что "Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и "сверки часов" в международных вопросах".

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Он также положительно оценил факт недавнего телефонного звонка президента Украины президенту РФ, отметив настроенность российского руководства на диалог.

"Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сказал Песков.

В то же время Песков отметил: "Путин - очень прагматичный собеседник, и для него главное - не сам разговор, а реализация тех соображений и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Макрон примет Путина во французском форте Брегансон, который с 1968 года является летней резиденцией президентов Франции. Отметим, что 24-26 августа Франция примет саммит лидеров "Большой семерки".

Ранее Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского" переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

6 августа российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения, не совместимые с жизнью.