Путін у серпні приїде до Фінляндії
П'ятниця, 9 серпня 2019, 09:37
Президент Росії Владімір Путін наприкінці серпня приїде до Фінляндії, де зустрінеться з президентом Саулі Нііністьо в літній резиденції Култаранта. Точна дата візиту наразі невідома.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Yle.
"Це досить пересічний візит. Зазвичай розглядаються двосторонні питання, також на порядку денному - ряд міжнародних політичних тем, коло яких зараз досить велике. Питань для обговорення досить", - сказав Нііністьо.
Президент повідомив в липні під час візиту до Франції, що зустрінеться з Путіним найближчим часом.
Востаннє Нііністьо і Путін зустрілися в квітні на Міжнародному арктичному форумі в Санкт-Петербурзі.
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