Путін у серпні приїде до Фінляндії

Президент Росії Владімір Путін наприкінці серпня приїде до Фінляндії, де зустрінеться з президентом Саулі Нііністьо в літній резиденції Култаранта. Точна дата візиту наразі невідома.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Yle.

"Це досить пересічний візит. Зазвичай розглядаються двосторонні питання, також на порядку денному - ряд міжнародних політичних тем, коло яких зараз досить велике. Питань для обговорення досить", - сказав Нііністьо.

Президент повідомив в липні під час візиту до Франції, що зустрінеться з Путіним найближчим часом.

Востаннє Нііністьо і Путін зустрілися в квітні на Міжнародному арктичному форумі в Санкт-Петербурзі.