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Путін у серпні приїде до Фінляндії

П'ятниця, 9 серпня 2019, 09:37

Президент Росії Владімір Путін наприкінці серпня приїде до Фінляндії, де зустрінеться з президентом Саулі Нііністьо в літній резиденції Култаранта. Точна дата візиту наразі невідома.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Yle.

"Це досить пересічний візит. Зазвичай розглядаються двосторонні питання, також на порядку денному - ряд міжнародних політичних тем, коло яких зараз досить велике. Питань для обговорення досить", - сказав Нііністьо.

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Президент повідомив в липні під час візиту до Франції, що зустрінеться з Путіним найближчим часом.

Востаннє Нііністьо і Путін зустрілися в квітні на Міжнародному арктичному форумі в Санкт-Петербурзі.

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Путін Фінляндія
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