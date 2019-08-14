Путін 21 серпня приїде до Фінляндії: Нііністьо очікує бесіди без табу

Президент Росії Владімір Путін 21 серпня приїде з візитом до Фінляндії.

Дату візиту підтвердили на сайті канцелярії президента Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до інформації канцелярії фінського лідера, переговори президентів пройдуть в президентському палаці в Гельсінкі. Темами, крім двосторонніх відносин, також стануть актуальні питання регіональної і міжнародної політики.

У Кремлі також хочуть обговорити відносини Росії з Європейським Союзом у контексті нинішнього головування Фінляндії в Раді ЄС.

Після закінчення переговорів президенти проведуть спільну пресконференцію. Візит Путіна завершиться вечерею на острові Свеаборг.

Коментуючи майбутні переговори з Путіним, Нііністьо заявив, що не існує жодних заборонених тем для обговорень. Нііністьо чекає від зустрічі "цікавих і корисних дискусій".

Востаннє Нііністьо і Путін зустрілися в квітні на Міжнародному арктичному форумі в Санкт-Петербурзі.