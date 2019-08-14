Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Стали известны детали визита Трампа в Польшу

МИД Грузии: Россия продолжила строить заграждения на линии разграничения

Лесные пожары в Греции: Италия и Хорватия помогут самолетами

Строительство терминала "Турецкого потока" завершено на 95%






Путин 21 августа приедет в Финляндию: Ниинистьо ожидает беседы без табу

Среда, 14 августа 2019, 14:46

Президент России Владимир Путин 21 августа приедет с визитом в Финляндии.

Дата визита подтвердили на сайте канцелярии президента Саули Ниинистьо, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации канцелярии финского лидера, переговоры президентов пройдут в президентском дворце в Хельсинки. Темами, кроме двусторонних отношений, также станут актуальные вопросы региональной и международной политики.

Читайте также
Президент Финляндии: если будет война НАТО с Россией, она подожжет весь мир

В Кремле также хотят обсудить отношения России с Европейским Союзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС.

По окончании переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. Визит Путина завершится ужином на острове Свеаборг.

Комментируя предстоящие переговоры с Путиным, Ниинистьо заявил, что не существует никаких запретных тем для обсуждений. Ниинистьо ждет от встречи "интересных и полезных дискуссий".

Последний раз Ниинистьо и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Россия
powered by lun.ua