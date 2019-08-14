Путин 21 августа приедет в Финляндию: Ниинистьо ожидает беседы без табу
Президент России Владимир Путин 21 августа приедет с визитом в Финляндии.
Дата визита подтвердили на сайте канцелярии президента Саули Ниинистьо, сообщает "Европейская правда".
Согласно информации канцелярии финского лидера, переговоры президентов пройдут в президентском дворце в Хельсинки. Темами, кроме двусторонних отношений, также станут актуальные вопросы региональной и международной политики.
В Кремле также хотят обсудить отношения России с Европейским Союзом в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС.
По окончании переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. Визит Путина завершится ужином на острове Свеаборг.
Комментируя предстоящие переговоры с Путиным, Ниинистьо заявил, что не существует никаких запретных тем для обсуждений. Ниинистьо ждет от встречи "интересных и полезных дискуссий".
Последний раз Ниинистьо и Путин встретились в апреле на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.