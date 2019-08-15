США попросили Гібралтар про затримання іранського танкера, який мали відпустити у четвер

США подали запит на подальше затримання іранського танкера, зупинивши його очікуване звільнення Гібралтаром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нафтовий танкер Grace 1 був захоплений королівськими морськими коммандос при висадці в темряві біля берегів Гібралтару 4 липня.

Гібралтар заявив, що танкер підозрюється у продажу нафти в Сирію в порушення санкцій Євросоюзу. Два тижні по тому, 19 липня, іранська революційна гвардія захопила в Перській затоці судно Stena Impero під британським прапором.

Гібралтар, як очікувалося, мав відпустити Grace 1 в четвер, але всього за кілька годин до цього Міністерство юстиції США попросило затримати його.

"Міністерство юстиції США звернулося з проханням накласти арешт на Grace 1 на підставі ряду звинувачень, які в даний час розглядаються", - йдеться в заяві уряду Гібралтару, додавши, що це питання повернеться до Верховного суду Гібралтару в четвер.

Головний суддя суду Ентоні Дадлі ясно дав зрозуміти, що якби не запит США, "корабель вже б відплив".