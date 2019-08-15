США попросили Гибралтар о задержании иранского танкера, который должны были отпустить в четверг

США подали запрос на дальнейшее задержание иранского танкера, остановив его ожидаемое освобождение Гибралтаром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нефтяной танкер Grace 1 был захвачен королевскими морскими коммандос при высадке в темноте у берегов Гибралтара 4 июля.

Гибралтар заявил, что танкер подозревается в продаже нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского Союза. Две недели спустя, 19 июля, иранская революционная гвардия захватила в Персидском заливе судно Stena Impero под британским флагом.

Гибралтар, как ожидалось, должен был отпустить Grace 1 в четверг, но всего за несколько часов до этого Министерство юстиции США попросило задержать его.

"Министерство юстиции США обратилось с просьбой наложить арест на Grace 1 на основании ряда обвинений, которые в настоящее время рассматриваются", - говорится в заявлении правительства Гибралтара, добавив, что этот вопрос вернется в Верховный суд Гибралтара в четверг.

Главный судья суда Энтони Дадли ясно дал понять, что если бы не запрос США, "корабль уже бы уплыл".