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Ізраїль не пустив двох конгресвумен США, про це просив Трамп

Четвер, 15 серпня 2019, 18:50

Ізраїль заборонить двом вкрай критичним до нього представницям Демократичної партії, Ільхан Омар та Рашиді Тлаїб, в'їзд в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Про спірне рішення, ухвалене всупереч закликам топ-конгресменам від обох партій, повідомив заступник міністра закордонних справ Ізраїлю.

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Омар і Тлаїб, перші дві жінки-мусульманки в Конгресі, повинні були прибути в Ізраїль цими вихідними. Вони планували також відвідати Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим.

Обидві конгресвумен раніше заявляли про свою підтримку пропалестинського руху "Бойкот, відмова від інвестицій і санкції".

Президент США Дональд Трамп переконував ізраїльську владу, щоб вона заборонили в'їзд демократкам, які є також жорсткими критиками президента і закликали до його імпічменту.

У четвер Трамп заявив у своєму Twitter, що Ізраїль показав би свою слабкість, якби впустив обох конгресвумен. "Вони ненавидять Ізраїль та весь єврейський народ, і немає нічого, що могло б змінити їхню думку", - зазначив Трамп.

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