Ізраїль не пустив двох конгресвумен США, про це просив Трамп
Ізраїль заборонить двом вкрай критичним до нього представницям Демократичної партії, Ільхан Омар та Рашиді Тлаїб, в'їзд в країну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Про спірне рішення, ухвалене всупереч закликам топ-конгресменам від обох партій, повідомив заступник міністра закордонних справ Ізраїлю.
Омар і Тлаїб, перші дві жінки-мусульманки в Конгресі, повинні були прибути в Ізраїль цими вихідними. Вони планували також відвідати Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим.
Обидві конгресвумен раніше заявляли про свою підтримку пропалестинського руху "Бойкот, відмова від інвестицій і санкції".
Президент США Дональд Трамп переконував ізраїльську владу, щоб вона заборонили в'їзд демократкам, які є також жорсткими критиками президента і закликали до його імпічменту.
У четвер Трамп заявив у своєму Twitter, що Ізраїль показав би свою слабкість, якби впустив обох конгресвумен. "Вони ненавидять Ізраїль та весь єврейський народ, і немає нічого, що могло б змінити їхню думку", - зазначив Трамп.