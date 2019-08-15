Израиль не пустил двух конгрессвумен США, об этом просил Трамп

Израиль запретит двум крайне критическим к нему представительницам Демократической партии, Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб, въезд в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

О спорном решение, принятом вопреки призывам топ-конгрессменов от обеих партий, сообщил заместитель министра иностранных дел Израиля.

Омар и Тлаиб, первые две женщины-мусульманки в Конгрессе, должны были прибыть в Израиль в эти выходные. Они планировали также посетить Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.

Обе конгресвумен ранее заявляли о своей поддержке пропалестинского движения "Бойкот, отказ от инвестиций и санкции".

Президент США Дональд Трамп убеждал израильские власти, чтобы они запретили въезд конгрессвумен, которые также являются жесткими критиками президента и призывали к его импичменту.

В четверг Трамп заявил в своем Twitter, что Израиль показал бы свою слабость, если бы впустил обоих конгрессвумен. "Они ненавидят Израиль и весь еврейский народ, и нет ничего, что могло бы изменить их мнение", - отметил Трамп.