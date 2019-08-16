Трамп подумує купити у Данії Гренландію – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням обізнані джерела, передає "Європейська правда.

"Ідея купівлі Сполученими Штатами Гренландії захопила уяву колишнього девелопера нерухомості - пан Трамп з різним ступенем серйозності неодноразово висловлював інтерес до купівлі покритої льодом автономної датської території між Північною Атлантикою і Північним Льодовитим океаном", - зазначає видання.

Повідомляється, що на зустрічах, на обідах і в коротких розмовах Трамп питав радників, чи можуть США придбати Гренландію, з цікавістю слухав обговорення багатих ресурсів острова і його геополітичного значення, і, за словами двох людей, попросив свого радника в Білому домі вивчити цю ідею.

Як наголошується, деякі радники Трампа назвали його план економічно доцільним, інші вважають, що це всього лише "швидкоплинне захоплення" глави держави.

Читайте також Данія перекидає пожежників до Гренландії: лісові пожежі все ближче до людей

Також неясно, як США підуть на придбання Гренландії, навіть якщо зусилля будуть серйозними.

Гренландія з населенням близько 56 тисяч осіб є автономною частиною Королівства Данія, і хоча її уряд приймає рішення по більшості внутрішніх питань, зовнішня політика і політика безпеки здійснюються Копенгагеном. Трамп планує здійснити свій перший візит до Данії на початку наступного місяця, за даними джерел, візит не пов'язаний з ідеєю купівлі Гренландії.