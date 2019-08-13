Данія перекидає пожежників до Гренландії: лісові пожежі все ближче до людей

Данія надішле 38 пожежників до Гренландії, щоб допомогти гасити пожежу поблизу міста Сісіміут, у західній частині острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Пожежа почалася на початку липня і зараз наближається до населених пунктів.

"Завдяки цьому внеску ми підкреслюємо тісну співпрацю між Гренландією та Данією", - заявив міністр оборони Данії Тріне Брамсен. Найбільший у світі острів - автономна країна в складі королівства Данії.

Влада побоюється, що лісова пожежа, якщо її не негайно спинити, вируватиме й узимку, завдаючи серйозної шкоди природі та пришвидчуючи танення льоду у районі, на який вже впливає глобальне потепління.

Лісові пожежі у Гренландії NASA

Гаряче повітря, яке побило європейські погодні рекорди минулого місяця, схоже, перемістилося до Гренландії та може спричинити рекордне танення другого за величиною льодовикового щита у світі, заявила ООН.

Льодовиковий щит Гренландії охоплює 80% острова і розвивався протягом багатьох тисяч років, коли шари снігу стискалися в лід. Крижаний покрив Гренландії є ключовою частиною світової кліматичної системи.