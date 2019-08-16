Трамп подумывает купить у Дании Гренландию - СМИ

Президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает "Европейская правда".

"Идея покупки Соединенными Штатами Гренландии захватила воображение бывшего девелопера недвижимости - господин Трамп с разной степенью серьезности неоднократно высказывал интерес к покупке покрытой льдом автономной датской территории между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном", - отмечает издание.

Сообщается, что на встречах, на обедах и в коротких разговорах Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, с интересом слушал обсуждение богатых ресурсов острова и его геополитического значения, и, по словам двух людей, попросил своего советника в Белом доме изучить эту идею.

Как отмечается, некоторые советники Трампа назвали его план экономически целесообразным, другие считают, что это всего лишь "мимолетное увлечение" главы государства.

Также неясно, как США пойдут на приобретение Гренландии, даже если усилия будут серьезными.

Гренландия с населением около 56 тысяч человек является автономной частью Королевства Дания, и хотя ее правительство принимает решения по большинству внутренних вопросов, внешняя политика и политика безопасности осуществляются Копенгагеном. Трамп планирует совершить свой первый визит в Данию в начале следующего месяца, по данным источников, визит не связан с идеей покупки Гренландии.