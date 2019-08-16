Зі смолоскипами і під Wind of Change: Бундесвер урочисто провів нову голову ЄК до Брюсселя

Бундесвер влаштував урочисту церемонію прощання зі своїм колишнім міністром оборони Урсулою фон дер Ляєн, обраною президентом Єврокомісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Для фон дер Ляєн влаштували найбільш урочисту для німецьких збройних сил традиційну церемонію Großen Zapfenstreich, якою відзначають національні свята чи вшановують найбільш видатних людей. Зокрема, її організовують, прощаючись із президентами, канцлерами і міністрами оборони

Церемонія проводиться у вечірні години за участі щонайменше одного військового оркестру, двох взводів озброєних піхотинців і двох шеренг солдатів зі смолоскипами.

Наступниця фон дер Ляєн на посаді міністра оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що подібну церемонію для неї організували за те, що вона зробила німецькі збройні сили більш стійкими.

Військовий оркестр, окрім традиційних для церемонії композицій зіграв також фрагмент "Оди до радості" Бетховена, яка є гімном ЄС, та пісні Wind of Change гурту Scorpions, що, як і фон дер Ляєн, походить з Ганновера.

Фон дер Ляєн 1 листопада замінить на посаді чинного президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Вона стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.

До виборів в Європарламент вона не була у списку кандидатів на посаду, вважалося, що призначать німця Манфреда Вебера. Однак в результаті тривалих переговорів його кандидатура, як і інших провідних кандидатів, відпала.

В результаті лідери ЄС на саміті узгодили кандидатуру фон дер Ляєн.