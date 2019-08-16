С факелами и под Wind of Change: Бундесвер торжественно проводил новую главу ЕК в Брюссель

Бундесвер устроил торжественную церемонию прощания со своим бывшим министром обороны Урсулой фон дер Ляйен, избранной президентом Еврокомиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Для фон дер Ляен устроили самую торжественную для немецких вооруженных сил традиционную церемонию Großen Zapfenstreich, которой отмечают национальные праздники или чествуют наиболее выдающихся людей. В частности, ее организуют, прощаясь с президентами, канцлерами и министрами обороны

Церемония проводится в вечерние часы при участии не менее одного военного оркестра, двух взводов вооруженных пехотинцев и двух шеренг солдат с факелами.

Преемница фон дер Ляен в должности министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что подобную церемонию для нее организовали за то, что она сделала немецкие вооруженные силы более устойчивыми.

Военный оркестр, помимо традиционных для церемонии композиций, сыграл также фрагмент "Оды к радости" Бетховена и песни Wind of Change группы Scorpions, участники которой, как и фон дер Ляйен, из Ганновера.

Фон дер Ляйен 1 ноября сменит на посту действующего президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Она станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.

До выборов в Европарламент ее не было в списке кандидатов на должность, считалось, что назначат немца Манфреда Вебера. Однако в результате длительных переговоров его кандидатура, как и других топ-кандидатов, отпала.

В результате лидеры ЕС на саммите согласовали кандидатуру фон дер Ляйен.