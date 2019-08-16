Додон схвалив повернення Молдови до пропорційної системи виборів
Президент Молдови Ігор Додон підписав законопроєкт про повернення до пропорційної системи виборів до парламенту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Додон наголосив, що необхідність анулювати змішану систему продиктована рекомендаціями Венеціанської комісії та партнерів з розвитку Молдови.
Він зазначив, що прийнятий напередодні законопроєкт також націлений на удосконалення пропорційної виборчої системи, яка діяла до 2017 року.
"Покращення умов для голосування діаспори, обмеження розміру внесків і більш прозоре фінансування партій, чіткі і прозорі процедури складання списків кандидатів, скасування передвиборної агітації в день виборів, скасування заборони голосувати громадянам діаспори з паспортами з вичерпаним терміном", — перерахував Додон.
Нагадаємо, що 15 серпня парламент Молдови прийняв у третьому, остаточному читанні законопроєкт про повернення до пропорційної системи виборів до парламенту.