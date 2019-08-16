Додон одобрил возвращение Молдовы к пропорциональной системе выборов

Президент Молдовы Игорь Додон подписал законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов в парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Додон отметил, что необходимость аннулировать смешанную систему продиктована рекомендациями Венецианской комиссии и партнеров по развитию Молдовы.

Он отметил, что принятый накануне законопроект также нацелен на совершенствование пропорциональной избирательной системы, которая действовала до 2017 года.

"Улучшение условий для голосования диаспоры, ограничения размера взносов и более прозрачное финансирование партий, четкие и прозрачные процедуры составления списков кандидатов, отмена предвыборной агитации в день выборов, отмена запрета голосовать гражданам диаспоры с паспортами с истекшим сроком", - перечислил Додон.

Напомним, что 15 августа парламент Молдовы принял в третьем, окончательном чтении законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов в парламент.