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Додон одобрил возвращение Молдовы к пропорциональной системе выборов

Пятница, 16 августа 2019, 11:47

Президент Молдовы Игорь Додон подписал законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов в парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Додон отметил, что необходимость аннулировать смешанную систему продиктована рекомендациями Венецианской комиссии и партнеров по развитию Молдовы.

Он отметил, что принятый накануне законопроект также нацелен на совершенствование пропорциональной избирательной системы, которая действовала до 2017 года.

"Улучшение условий для голосования диаспоры, ограничения размера взносов и более прозрачное финансирование партий, четкие и прозрачные процедуры составления списков кандидатов, отмена предвыборной агитации в день выборов, отмена запрета голосовать гражданам диаспоры с паспортами с истекшим сроком", - перечислил Додон.

Напомним, что 15 августа парламент Молдовы принял в третьем, окончательном чтении законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов в парламент.

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