Президент Фінляндії у вересні відвідає Україну

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у вересні здійснить офіційний візит до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського президента.

"Президент республіки Саулі Нііністьо здійснить офіційний візит в Україну і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 12-13 вересня 2019 року в Києві" - йдеться у повідомленні.

Це перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського. У прес-службі нагадали, що п'ятий президент України Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Фінляндії в січні 2017 року. Останній раз президент Нііністьо відвідував Україну в 2014 році.

Точна програма візиту буде оголошена ближче до його дати.

Варто зазначити, що 21 серпня Фінляндію відвідає президент РФ Владімір Путін.

Коментуючи майбутні переговори з Путіним, Нііністьо заявив, що не існує жодних заборонених тем для обговорень. Нііністьо чекає від зустрічі "цікавих і корисних дискусій".