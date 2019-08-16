Президент Фінляндії у вересні відвідає Україну
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у вересні здійснить офіційний візит до України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського президента.
"Президент республіки Саулі Нііністьо здійснить офіційний візит в Україну і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 12-13 вересня 2019 року в Києві" - йдеться у повідомленні.
Це перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського. У прес-службі нагадали, що п'ятий президент України Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Фінляндії в січні 2017 року. Останній раз президент Нііністьо відвідував Україну в 2014 році.
Точна програма візиту буде оголошена ближче до його дати.
Варто зазначити, що 21 серпня Фінляндію відвідає президент РФ Владімір Путін.
Коментуючи майбутні переговори з Путіним, Нііністьо заявив, що не існує жодних заборонених тем для обговорень. Нііністьо чекає від зустрічі "цікавих і корисних дискусій".