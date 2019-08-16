Президент Финляндии в сентябре посетит Украину

Президент Финляндии Саули Ниинистьо в сентябре совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу финского президента.

"Президент республики Саули Ниинистьо посетит с официальным визитом в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12-13 сентября 2019 году в Киеве", - говорится в сообщении.

Это первая встреча президентов Ниинистьо и Зеленского. В пресс-службе напомнили, что пятый президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Ниинистьо посещал Украину в 2014 году.

Точная программа визита будет объявлена ​​ближе к его дате.

Стоит отметить, что 21 августа Финляндию посетит президент РФ Владимир Путин.

Комментируя предстоящие переговоры с Путиным, Ниинистьо заявил, что не существует никаких запретных тем для обсуждений. Ниинистьо ждет от встречи "интересных и полезных дискуссий".