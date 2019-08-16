Путін і Макрон поговорили перед звільненням з-під варти француза - керівника банку РФ

Рішення московського суду про звільнення з-під варти топ-менеджера інвесткомпанії Baring Vostok Філіпа Дельпаля та утримання його під домашнім арештом ухвалили після переговорів між президентом Росії Владіміром Путіним та його французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це заявив Кремль у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дельпаль, громадянин Франції, разом з громадянином США Майклом Калві був одним із кількох керівників групи Baring Vostok, яких затримали в лютому за підозрою у розкраданнях. 15 серпня його звільнили з-під варти.

Путін 19 серпня відвідає Францію з одноденним робочим візитом і обговорить з Макроном двосторонні відносини та ключові міжнародні питання, зокрема Україну.

Крім переговорів за участю членів делегацій Путін і Макрон поговорять один на один.