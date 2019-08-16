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Путин и Макрон поговорили перед освобождением из-под стражи француза – руководителя банка РФ

Пятница, 16 августа 2019, 16:53

Решение московского суда об освобождении из-под стражи топ-менеджера инвесткомпании Baring Vostok Филиппа Дельпаля и содержания его под домашним арестом приняли после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом заявил Кремль в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дельпаль, гражданин Франции, вместе с гражданином США Майклом Калви был одним из нескольких руководителей группы Baring Vostok, которых задержали в феврале по подозрению в хищениях. 15 августа его освободили из-под стражи.

Путин 19 августа посетит Францию ​​с однодневным рабочим визитом и обсудит с Макроном двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, в частности Украину.

Кроме переговоров с участием членов делегаций Путин и Макрон поговорят один на один.

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