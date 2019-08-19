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На півдні Швеції через серйозну пожежу вже 5 днів не їздять потяги

Понеділок, 19 серпня 2019, 10:39

На півдні Швеції від вечора середи порушений рух потягів через серйозну пожежу в одному із найважливіших залізничних вузлів регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Сильна пожежа на порожньому складі в середу ввечері серйозно пошкодила повітряні проводи, сигнальні системи та залізничні колії у Гесслегольмі.

Всі поїзди між Стокгольмом і Мальме, двома найбільшими містами Швеції, зазвичай ходять через Гесслегольм, тому інцидент викликав серйозні незручності для тисяч пасажирів.

Зараз основні ремонтні роботи спрямовані на відновлення колії, проте вони є масштабними і часозатратними. "Це гігантські зусилля. У нас близько 30 осіб працюють у кожну зміну", - зазначила представник шведського транспортного управління Сара Ліндстрем.

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Спочатку передбачалося, що залізничний рух не відновиться до п'ятниці, але вранці в понеділок влада заявила, що потяги між Мальме і Стокгольмом знову почнуть працювати лише в середу.

Потяги зі Стокгольма в Мальме зараз їздять до Альвести. Пасажирам, що прямують на південь від Альвести, рекомендують подорожувати через Гетеборг, якщо це можливо.

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Швеція інциденти
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