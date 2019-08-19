На юге Швеции из-за серьезного пожара уже 5 дней не ездят поезда

На юге Швеции с вечера среды нарушено движение поездов из-за серьезного пожара на одном из важнейших железнодорожных узлов региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сильный пожар на пустом складе в среду вечером серьезно повредил воздушные провода, сигнальные системы и железнодорожные пути в Хесслехольме.

Все поезда между Стокгольмом и Мальме, двумя крупнейшими городами Швеции, обычно ходят через Хесслехольм, поэтому инцидент вызвал серьезные неудобства для тысяч пассажиров.

Сейчас основные ремонтные работы направлены на восстановление путей, однако они являются масштабными и затратными по времени. "Это гигантские усилия. У нас около 30 человек работают в каждую смену", - отметила представитель шведского транспортного управления Сара Линдстрем.

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Первоначально предполагалось, что железнодорожное движение не восстановится до пятницы, но утром в понедельник власти заявили, что поезда между Мальме и Стокгольмом снова начнут работать только в среду.

Поезда из Стокгольма в Мальме сейчас ездят до Альвесты. Пассажирам, которые направляются на юг от Альвесты, рекомендуют путешествовать через Гетеборг, если это возможно.