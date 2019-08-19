"Акт гостинності": з'явилося відео підльоту винищувачів Швейцарії до літака з Пєсковим

У мережі з'явилося відео зі швейцарськими винищувачами, які супроводжували урядовий літак з російською делегацією і журналістами кремлівського пулу, що висвітлюватимуть зустріч президентів РФ і Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Винищувачі швейцарських ВПС не вперше супроводжували літак з делегацією Росії і журналістами кремлівського пулу, заявив прессекретар президента Дмитрій Пєсков, коментуючи інцидент.

За його словами, "це непогано". Пєсков також повідомив, що свої дії в Швейцарії пояснили тим, що це був прояв гостинності.

"Ми направляли ноту, і швейцарці відповіли, що це такий акт гостинності", - сказав Пєсков, цитує ТАСС.

Відео, зняте з салону російського літака, опублікував журналіст кремлівського пулу.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 19, 2019

На борту літака Іл-96 перебували члени російської делегації, які прямували до Франції на переговори Владіміра Путіна і Еммануеля Макрона. Серед членів делегації - прессекретар російського лідера Дмитрій Пєсков, помічник глави держави з міжнародних справ Юрій Ушаков, а також журналісти кремлівського пулу.

Коли літак увійшов в повітряний простір Швейцарії, два винищувачі піднялися в повітря і деякий час супроводжували російське повітряне судно на висоті 10,6 км, розташувавшись по обох бортах. Винищувачі, по черзі наближаючись до крил літака на відстань у кілька метрів, якийсь час "вели" його по своїй території, провівши фактично до кордону з Францією.