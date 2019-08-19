"Акт гостеприимства": появилось видео подлета истребителей Швейцарии к самолету с Песковым

В сети появилось видео со швейцарскими истребителями, сопровождавшими правительственный самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, которые будут освещать встречу президентов РФ и Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Истребители швейцарских ВВС не впервые сопровождали самолет с делегацией России и журналистами кремлевского пула, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент.

По его словам, "это неплохо". Песков также сообщил, что свои действия в Швейцарии объяснили тем, что это было проявление гостеприимства.

"Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - сказал Песков, цитирует ТАСС.

Видео, снятое из салона российского самолета опубликовал журналист кремлевского пула.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 19, 2019

На борту самолета Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись во Францию ​​на переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Среди членов делегации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты кремлевского пула.

Когда самолет вошел в воздушное пространство Швейцарии, два истребителя поднялись в воздух и некоторое время сопровождали российское воздушное судно на высоте 10,6 км, расположившись по обоим бортам. Истребители, поочередно приближаясь к крыльям самолета на расстояние в несколько метров, "вели" его по своей территории, проведя фактически до границы с Францией.