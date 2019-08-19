Польська опозиція об'єдналася у спробі вирвати Сенат із рук націоналістів

Польські опозиційні партії об'єднали зусилля у спробі здобути більшість у верхній палаті парламенту, Сенаті, на парламентських виборах 13 жовтня. Вони борються за витіснення із влади націоналістичної партії "Закон і справедливість" (PiS).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування громадської думки показують, що PiS з понад 40% виграє вибори до впливовішої, нижньої палати - Сейму. Сейм обирається за пропорційною системою представництва за партійними списками.

Але Сенат вибирається за мажоритарною системою, згідно з якою перемагає кандидат, який отримує більшість голосів у певному виборчому окрузі. Домовившись не конкурувати на округах, опозиційні партії збільшують свої шанси перемогти PiS.

Сенат ретельно вивчає, обговорює та може відхиляти законодавство, прийняте Сеймом. До опозиційних партій, що беруть участь в домовленості, належать центристська "Громадянська коаліція" та кілька лівих партій.

Критики кажуть, що PiS використовувала свою нинішню більшість і в Сеймі, і в Сенаті, щоб проштовхувати законопроєкти без належного розгляду.

PiS сподівається здобути більшість у дві третини місць в Сеймі на виборах у жовтні, що дозволить їй змінити конституцію Польщі.

Але опозиція могла б заблокувати такий крок, якщо отримає більшість із 100 місць Сенату.